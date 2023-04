In Oudenburg gaat de brug richting Zandvoorde vanaf vrijdagavond weer open. Het verkeer moest drie maanden lang een grote omleiding volgen.

Door grote rioleringswerken is het kruispunt Zandvoordsestraat-Keiweg-Vaartstraat in Oudenburg sinds begin dit jaar afgesloten voor verkeer. De brug op het kruispunt is een erg belangrijk verkeersknooppunt, maar het autoverkeer kon de brug dus maandenlang niet gebruiken. Door het regenweer liepen de asfalteringswerken ook wat vertraging op.