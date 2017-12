Zanglessen voor mensen met een beperking in Ieper

Dit dankzij een samenwerking tussen de afdeling muziek van de Ieperse Academie en de WVA (Westhoek Vrijetijd Anders), een vzw die zich inzet voor mensen met een beperking).

De lessen worden gegeven in biNus, het ontmoetingslokaal van de WVA in de Rijselstraat. Men koos bewust om de lessen daar te laten doorgaan en niet in de lokalen van de Academie, omdat biNus de vertrouwde omgeving is van de mensen met een beperking. Momenteel zijn er 9 mensen met een beperking ingeschreven voor de muzieklessen.

Deze wekelijkse lessen op woensdagnamiddag worden gegeven door zanglerares Eva Storme, bekend van The Voice (foto) en Junior Eurosong. Zij werkt momenteel als pedagoge werkt in het MPI Tordale in Torhout. Zij wordt afwisselend bijgestaan door een accordeonist en een gitarist. Tijdens de lessen leren de cursisten gekende liederen juist zingen. Indien gewenst, bestaat de mogelijkheid dat de cursisten later doorgroeien naar het reguliere muziekonderwijs.