Zara landt in Wevelgem: jongste vrouw ooit die solo rond wereld vloog

Wereldrecord verbroken

Gisteren is Zara geland in het Duitse Frankfurt. Het plan was dat ze zondag een tussenstop zou maken in de kleine luchthaven Frankfurt-Egelsbach, maar dat lukte door de mistvorming ter plaatse niet. Zondag deed ze een tussenlanding in Tsjechië. Ook maandag en dinsdag werd ze gehinderd door de slechte weersomstandigheden.

In totaal heeft Zara 51.000 kilometer gevlogen, 57 landen bezocht in vijf verschillende continenten. En dat alles op vijf maanden tijd, ofwel 155 dagen.