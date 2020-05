Zedelgem in beroep tegen plannen windmolens in klaverblad

De gemeente Zedelgem gaat effectief in beroep tegen de plannen voor twee windmolens op het klaverblad van de E40 en de E403 in Oostkamp.

De gemeente is niet zeker dat de oorspronkelijke bouwvergunning in 2013 nog voldoet aan haar visie rond windenergie nu. Het is ook onduidelijk, zegt Zedelgem, of er nog voldoende draagvlak is bij de bevolking voor zo’n windmolens. Oostkamp bekijkt de zaak nog. En ook particulieren kunnen nog verzet aantekenen, tot 11 juni.

