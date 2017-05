Zedelgem beter gewapend tegen overstroming

Het nieuwe bekken aan de Plaatsebeek past in het waterbeleid van de provincie, dat zo iets wil doen aan de vele overstromingen. De gemeente geeft er trouwens nog een extra dimensie aan, want het bekken moet ook een recreatieve meerwaarde krijgen. De provincie investeert 808.000 euro in het project. Zedelgem ziet nogal wat mogelijkheden met het gebied. Schapen staan mee in voor het onderhoud, je kunt er wandelen en fietsen, en in de winter kan er een leuk extraatje zijn in de vorm van een ijspiste.