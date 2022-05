Zedelgem gaat mogelijke pistes van samenwerken of fusie onderzoeken

Fusies tussen gemeenten zijn op dit moment vrijblijvend: gemeenten die fusioneren kunnen hun schulden afbouwen met tot 500 euro per inwoner. "We denken ook dat fusies lokale besturen kunnen helpen om hun financiële basis te versterken," zegt de gemeente. "We ervaren dat er steeds meer taken zijn terwijl de middelen steeds schaarser worden." Al kan dat ook zonder een fusie, denken ze in Zedelgem: "Er kan evengoed verregaand met andere gemeenten samengewerkt worden zonder dat er daarom gefuseerd moet worden."

Onderzoek

Voorlopig heeft Zedelgem nog met niemand gesproken, maar ze gaat wel verschillende pistes onderzoeken. Met Beernem en Oostkamp, want daar vormt ze ook een politiezone mee. Maar het evengoed met Jabbeke en Torhout.