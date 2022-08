Zedelgem gaat stapje verder: geen barbecue op openbare plaatsen

De droogte zorgt voor brandgevaar. Zo is er al code rood in bossen en natuurgebieden. De gemeente Zedelgem gaatnog iets verder. Een barbecue op een openbare plaats is vanaf vandaag uit den boze. Het past binnen een algemeen rookverbod.

Het risico op natuurbranden is groot, door de aanhoudende droogte. Voeg er hitte en wat wind aan toe, en je begrijpt dat er gevaar dreigt. De gemeente Zedelgem gaat nog iets verder dan de algemene richtlijnen. Op verschillende locaties in de gemeente is er uitdrukkelijk een rookverbod. Wat dus betekent dat een vuur maken in de open lucht niet kan. En dus ook geen barbecue.

Op z'n website somt de gemeente de lijst op van locaties waar het niet kan:

Vloethemveld, Den Doorn, Park Ter Loo, De Watermolenvijver, Het Park van Loppem, Merkemveld, Hoogveld, Plaisiersbos, Doeveren en De Pilse. En daarnaast op elke locatie waar er onmiddellijke beplanting in de buurt is.