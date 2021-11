Zedelgem knoopt strijd tegen menstruatiearmoede aan

De 50ste Nationale Vrouwendag is het startsein voor de inzamelactie van menstruatieproducten in Zedelgem. Daarmee willen ze het taboe rond menstruatie en menstruatiearmoede doorbreken.

Uit recent onderzoek van Caritas blijkt dat 12 procent van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al eens te kampen heeft gehad met menstruatiearmoede, en dus al een keer te weinig geld had om maandverband of tampons te kopen. Vijf procent van die groep blijft soms thuis omdat ze de juiste producten niet kunnen betalen.

Inzamelboxen

De inzamelboxen voor menstruatieproducten die in alle Vlaamse provincies opgesteld staan, moeten daarin verandering brengen en het taboe doorbreken. Ook in Zedelgem staan er acht boxen waarin je maandverband, inlegkruisjes en tampons kan deponeren. Je vindt ze onder meer terug in de bibliotheek, gemeentehuis en verschillende winkels. Zedelgem gaat bovendien nog een stapje verder. Iedere school in de gemeente heeft een charter ondertekend waarin een aantal afspraken opgelijst staan om de strijd tegen menstruatiearmoede aan te gaan en het taboe dat daarrond hangt te doorbreken.