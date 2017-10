Zedelgem op zoek naar nieuwe locatie kringwinkel

Door een hevige uitslaande brand werd de kringwinkel vrijdagavond helemaal verwoest. Brandweerlui van verschillende korpsen konden het pand enkel gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak van de brand is tot nu toe nog niet bekend. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de buurt aan een ramp is ontsnapt.

Vandaag was er overleg tussen de burgemeester van Zedelgem en de verantwoordelijken van ’t Rad, de vzw achter de kringloopwinkel. De zoektocht naar een nieuwe locatie is begonnen.

De 20 personeelsleden kunnen terecht in het distributiecentrum in Ruddervoorde. Pikant detail, bijna dag op dag 8 jaar geleden werden daar na brandstichting de kantoren in de as gelegd.

