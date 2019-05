Zedelgem verwelkomt fietsers tegen kanker

Zedelgem is de middaggemeente. In de Groene meersen is een rennersdorp en waar zowel toekomende als vertrekkende fietsers worden onthaald. Er is ook een evenementendorp met optreden, kinderanimatie en eet- en drankstandjes.

Elke dag rijden acht pelotons een lus, vanuit vaste gaststad Mechelen naar de middagstad en terug. Net zoals de andere middagsteden wordt in Zedelgem gestreden om de Trofee Langste Erehaag. Daar proberen ze een zo lang mogelijke mensenketting te vormen om de pelotons warm te onthalen. Het record staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3465 mensen werden geteld.