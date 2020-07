Sterrenrestaurant en feestzaal Ter Leepe aan de Torhoutsesteenweg in Zedelgem is failliet.

De zaakvoerder, Kristof Marannes, wou normaal gezien eind oktober stoppen, maar dat moet nu noodgedwongen al vroeger. Het restaurant was niet rendabel en door de coronacrisis werden ook nog eens alle feesten geannuleerd. Op de site komt er nu een supermarkt. Een curator handelt het faillissement verder af. Ter Leepe was een begrip in de West-Vlaamse horeca, in 2009 kreeg het restaurant nog een Michelinster.

