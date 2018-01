Zedelgemse varkensboer reageert op klacht Animal Rights

In de laatste aflevering van het VTM-programma ‘Cathérine’ zijn wetsinbreuken te zien in zijn fokkerij, meent Animal Rights. Volgens voorzitter Nadine Lucas kregen biggen vaccins toegediend door een onbevoegd persoon en werden hun staartjes systematisch afgebrand. Nadine Lucas: "De varkensboer alles beter te weten dan de wetgever en lapt de voorschriften aan zijn laars. Wij dienen klacht in.” De aflevering opent met beelden waarop te zien is hoe de varkensboer Cathérine Moerkerke toelaat om biggen te vaccineren. Een illegale handeling, stelt professor Sarne De Vliegher (UGent). In principe dient het vaccineren uitgevoerd te worden door een dierenarts. Er zijn uitzonderingen voorzien waarbij de varkenshouder zelf mag overgaan tot vaccineren, maar de handeling mag in geen geval gesteld worden door een externe persoon, zoals in dit geval de presentatrice van een televisieprogramma.

Couperen van biggenstaartjes

"Veertien minuten later in de uitzending is het weer prijs. De boer gaat over tot het routinematig couperen van biggenstaartjes als preventieve maatregel tegen staartbijten", stelt Animal Rights. Dat is bij wet verboden en mag enkel gebeuren wanneer al kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten. "Bovendien gaat het om een pijnlijke ingreep die geen oplossing biedt. Bovendien kan het couperen van staarten niet altijd uitbraken van staartbijten en staartletsels verhinderen. In gecoupeerde staarten kunnen zich bovendien neuroma’s (woekeringen van zenuwcellen) ontwikkelen waarbij gesuggereerd wordt dat deze dieren aan fantoompijnen kunnen lijden Animal Rights heeft haar raadsman Anthony Godfroid verzocht om bij de inspectiedienst Dierenwelzijn klacht in te dienen tegen de varkensboer omwille van de door VTM gefilmde inbreuken".

Reactie Varkensboer: "Een heksenjacht"

Vrij snel na de aantijgingen door Animal Rights, reageert varkensboer Bart Vergote op de klacht die de dierenrechtenorganisatie wil indienen. "Dit gaat stilaan om een heksenjacht", zegt hij. "Wat het knippen van de biggenstaartjes betreft, kan ik perfect een attest voorleggen van de arts. Door de staartjes te knippen, vermijden we net erger, namelijk dat de biggen in elkaars staart gaan bijten, waardoor ze zouden kunnen kreupel worden of erger. Wat het vaccineren betreft, hebben we na lang overleg samen met Cathérine zeven biggetjes gevaccineerd. Zo kon ze zich inleven in wat er allemaal gebeurt op een varkenshouderij. Ik vind dierenwelzijn erg belangrijk en nodig Animal Rights uit om met mij in overleg te gaan. We werken erg goed samen met meerdere andere dierenrechtenorganisaties en dat heeft al tot goede resultaten geleid. Alleen wil Animal Rights het gesprek blijkbaar moeilijker aangaan."