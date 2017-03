Zeebrugge herdenkt ramp Herald

Vanmorgen is in Zeebrugge de ramp met de Herald of Free Enterprise herdacht. De plechtigheid werd georganiseerd door het Feestcomité Zeebrugge en de stad Brugge.

De plechtigheid startte met een herdenkingsmis in de Sint-Donaaskerk, gevolgd door een bloemenhulde aan de gedenksteen voor de slachtoffers van de ramp aan de rozentuin rechtover de Sint-Donaaskerk.

Morgen is het exact 30 jaar geleden dat de Herald of Free Enterprise kapsijsde in de havengeul van Zeebrugge. Ondanks het snelle en efficiënte handelen van de Belgische hulpdiensten, vrijwilligers en bemanningsleden werd 6 maart 1987 een erg sombere dag in onze geschiedenis: bijna 200 personen lieten toen het leven.