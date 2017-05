Zeebrugge ontvangt weer schepen uit Verre Oosten

Het gaat om de vroegere FAL1-dienst van CMA CGM. De nieuwe deepsea-containerdienst verbindt Zeebrugge opnieuw met de markten in het Verre Oosten. Ocean Alliance is een samensmelting van CMA CGM, COSCO Shipping, OOCL en Evergreen. Het schip, de m/s APL Changi meerde aan aan de terminal van APM Terminals Zeebrugge in de voorhaven. Het verliet op 1 april de Chinese haven Xingang.

De wekelijkse containerdienst wordt voor Zeebrugge een exportcall. De Europa/Azië-dienst loopt van Zeebrugge naar Le Havre, via Suez naar Khor Fakkan (Verenigde Arabische Emiraten), Port Kelang (Maleisië), de Chinese havens Xiamen, Xingang, Busan, Qingdao, Shanghai, Ningbo en Yantian, en terug langs Singapore via Suez naar Algeciras, Southampton, Duinkerke, Hamburg, Rotterdam en Zeebrugge. Er worden voor de dienst 12 schepen ingezet van 13.830 tot 17.859 TEU.