Zeebrugge stapt in Chinees samenwerkingsverband

De haven van Zeebrugge is als eerste westerse haven in een samenwerkingsverband gestapt van de Chinese groep Cosco. Dat schrijft het transportmagazine Flows en het bericht wordt door havenbaas Joachim Coens aan Belga bevestigd. Het samenwerkingspact werd voorgesteld tijdens de China...

In het samenwerkingsverband van Cosco is Zeebrugge de enige westerse haven naast veertien verschillende grote rederijen en behandelaars. Dat komt volgens havenbaas Joachim Coens vooral omdat Cosco al een terminal exploiteert in de Zeebrugse haven. Het pact moet zorgen voor een vlottere samenwerking met Azië. Ook op digitaal vlak kan er efficiënter gewerkt worden.

"De hele keten kan nu op hetzelfde netwerk werken. De verschillende spelers kunnen ook beter informatie uitwisselen", aldus Coens. Samen willen de verschillende spelers een gedeelde groei bereiken met het samenwerkingsverband.