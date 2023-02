Zeebrugge straks cruciaal bij gasbevoorrading Noord-Europa, blijkt op Energietop

De Fluxys-gasterminal in Zeebrugge wordt dubbel zo belangrijk voor de energiebevoorrading in ons land én Noord-Europa. Dat blijkt na een Belgisch-Duitse energietop in Zeebrugge, met de Duitse bondskanselier en onze premier.

Het is Eerste Minister Alexander De Croo die bondskanselier Olaf Scholz ontving. "Ook Minister van Energie Tinne Van der Straeten en Patrick Graichen, Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatactie zijn bij de gesprekken aanwezig", laat het kabinet van de premier weten.

Betere samenwerking met Duitsland

Beide landen hebben elkaar nodig, was de boodschap vanmiddag, zeker na Russische inval in Oekraïne. De toevoer van Russische gas nam af. Via de Fluxys-gasterminal in Zeebrugge wil ons land de doorvoer van gas naar Duitsland nog verdubbelen.

"Bedoeling is de energiesamenwerking te versnellen zodat België en Duitsland hun energieonafhankelijkheid kunnen versterken. De energiesamenwerking tussen België en Duitsland is belangrijk voor de toekomst van de industrie in beide landen en om vlot de omslag te maken naar een klimaatneutrale economie. De Belgische en Duitse delegaties zullen onder meer spreken over inspanningen op het vlak van elektrificatie, LNG, waterstof en koolstofcaptatie."

"De eerste opdracht is om onze infrastructuur om waterstof te transporteren verder uit te breiden," zegt premier Alexander De Croo. "Het is een duidelijke ambitie om onze waterstofwegen tussen België en Duitsland te optimaliseren."

Schepen brengen nu al gas binnen van over de hele wereld in Zeebrugge. En er komt ook gas uit pijpleidingen uit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. "80 gigawatt per uur," weet Pacale De Buck van Fluxys. "Dat is het equivalent van 80 kerncentrales. Meer nog: we zijn die capaciteit nu al aan het uitbreiden. We gaan dankzij de investeringen die 80 opschroeven naar 90."