Het gaat ondermeer om 25 afgedankte ziekenhuisbedden, maar ook nieuwe matrassen, en ruim honderd bananendozen gevuld met kledij, schoolgerei en speelgoed. Het resultaat van inzamelingen en donaties door bedrijven. Trekker van de hulporganisatie is advocaat Jean Marie De Meester uit Oostkamp. Hij heeft een Ghanese zoon en verblijft geregeld in zijn geboorteland. Het is al de tweede container die Medihelp dit jaar naar Ghana zal verschepen.