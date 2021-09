Zeedijk Knokke stroomt helemaal vol

De startplaats van het WK in Knokke-Heist alleen al is iconisch. Een gevecht tegen de klok met de regenboogtrui als inzet beginnen met de Noordzee als achtergrond. Nooit eerder is dit gebeurd. Voor heel wat fans is het startpodium ook een uitgelezen plaats om dicht bij de renners te komen en ze aan te moedigen in hun eerste meters op weg naar wie weet het allerhoogste voor een tijdrijder. (Lees verder onder de foto)

Opwarmen in ongeziene drukte

Heel wat wielerliefhebbers weten natuurlijk dat je bij een tijdrit uitgebreid de tijd hebt om de renners, buiten voor de bus, te zien opwarmen. Een buitenkansje voor wie echt dicht bij de helden van de dag wil komen staan. En dat buitenkansje grijpen heel wat mensen op de zeedijk in Knokke. In de zone naast het Casino kan je echt op de koppen lopen. Vooral bij het Belgische team vergapen mensen zich aan Remco Evenepoel en Wout van Aert die zich proberen te focussen op het grote werk.