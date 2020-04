Zeehond vrijgelaten in coronatijd

Om dit mogelijk te maken werd vanuit SEA LIFE Blankenberge een studie gedaan door het team dierenverzorgers en verliep de vrijlating in lijn met strenge maatregelen.

Bijzonder vrijlating

Bij deze vrijlating kon niemand aanwezig zijn, behalve het team dierenverzorgers. Dierenverzorgers droegen tijdens het volledige proces een veiligheidsbril, handschoenen en een mondmasker. De wagen waarmee de zeehond werd vervoerd, werd slechts door één dierenverzorger bemand om ten allen tijde de nodige afstand te bewaren tussen de dierenverzorgers.

Zeehond Seppe werd opgevangen op 24 februari in Middelkerke. Hij werd verzwakt binnengebracht en had last van wondjes aan zijn oog, een gezwollen mond en koorts. In tussentijd genoot hij van goeie zorgen in het zeehondenopvangcentrum in SEA LIFE Blankenberge en is hij helemaal klaar voor zijn avontuur in zee. ​