Zeehonden aan kust hebben meer bescherming nodig

Zowel in Oostende als in De Panne zoekt de milieudienst ook vrijwilligers om mensen uit de buurt van de zeehonden te houden. Volgens Sea Life is het aantal zeehonden aan de kust vertienvoudigd in dertig jaar tijd. In de winter zijn er vooral grijze zeehonden met pasgeboren jongen met een witte vacht. Als moederdieren worden afgeschrikt blijven de jongen reddeloos achter op het strand. Dat is een goeie reden om de nodige afstand te bewaren. Wie te dicht bij zeehonden komt, kan ook ernstig worden gebeten.