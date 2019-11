Zeelyceum De Haan heeft eigen weerstation

In het Zeelyceum in De Haan staat sinds kort een weerstation. De leerlingen hebben het zelf gebouwd en het station moet gegevens opleveren over de weersomstandigheden in de duinen.

Wetenschappers zullen die data dan van nabij analyseren en hopen zo nog meer lokaal het weer te kunnen voorspellen. Het project komt er in samenwerking met de UGent en weerman David Dehenauw. "De bedoeling is om op plaatsen waar scholen zijn metingen te gaan doen. Zo kunnen we stedelijke effecten en effecten van duinen in kaart brengen. De bedoeling is ook om de gegevens wetenschappelijk te bestuderen en nog meer lokale voorspellingen te kunnen doen."

Het project in het Zeelyceum komt er in samenwerking met UGent. De leerlingen van de richtingen elektriciteit, mechanica en wetenschappen zijn enkele uren in de weer geweest om het station te bouwen. De data zullen ook opgenomen worden in de lessen.