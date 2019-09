Zeeparking Oostende opnieuw betalend

De bovengrondse Zeeparking in Oosttende wordt opnieuw betalend vanaf 9 september. Sinds de lente heeft de stad die parking in handen.

De Zeeparking was sinds 1 april, toen de stad de parking opnieuw ging beheren, een blauwe zone. Maar vanaf volgende week moet je er weer betalen. "Het was even wachten op nieuwe parkeermeters," zegt schepen Björn Anseeuw. "Maar het is goed dat de parkeergelden nu eindelijk naar de stad komen. Zo kunnen we investeren in een nieuw parkeeraanbod voor Oostendenaars en bezoekers.”

De stad maakt de Zeeparking dan wel betalend, ze belooft ook dat de parkeertarieven niet zullen stijgen. Er komt ook een nieuw gemeentelijk mobiliteitsbedrijf, Mobil-O. Eerste realisatie wordt een nieuwe randparking aan het Maria-Hendrikapark.