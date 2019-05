Zeepbellen in Moerbrugge: kinderen gaan voor rookvrij

In heel het land roepen lagere schoolkinderen vandaag op om speeltuintjes en speelparken in de buurt van scholen rookvrij te maken. Ze willen zo een signaal geven aan de gemeentebesturen, om te kunnen spelen in een rookvrije omgeving.

Vrijdag is het werelddag zonder tabak, en de kinderen willen dat politici werk maken van de eerste rookvrije generatie. Kinderen van basisschool De Vaart in Moerbrugge bij Oostkamp hebben met een ludieke actie opgeroepen om te kunnen spelen in een rookvrije omgeving. Ze hebben zeepbellen geblazen, in de plaats van rook. (Lees verder onder de tweet)

Kinderen van de lagere school De Vaart in Moerbrugge #Oostkamp zingen het bellenblazenlied en vragen #rookvrij speelpleintjes in hun gemeente @FocusWTV pic.twitter.com/4I8R1VJ7Gu — Lorenzo Dejonghe (@LorDejonghe) 28 mei 2019

Moerbrugge is niet de enige gemeente die plannen heeft voor rookvrije speeltuintjes. Vanaf volgende maand is het rookverbod al effectie van kracht in Koekelare. Maar ook in Harelbeke en Waregem is er grote interesse. Zo heeft Waregem deze week nog het eerste ‘rookvrij bord’ geplaatst.





