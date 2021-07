Zeereddingsdienst Blankenberge redt opvarenden van een onbestuurbaar zeilschip

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst heeft woensdag de opvarenden van een vastgelopen zeilschip gered uit een hachelijke situatie. Hun zeilschip was onbestuurbaar door een afgebroken giek.

Een eind voor de kust van Blankenberge loopt het woensdagnamiddag fout. De zeilboot Duppy vraagt dringende hulp. Er zijn twee personen aan boord. Het schip is onbestuurbaar door een afgebroken giek. Het waait ook hard op dat moment.

Meteen grote middelen

De oproep wordt meteen serieus genomen. Een reddingshelikopter NH90 wordt ingezet en ook de Castor komt langsvaren om wat luwte te bieden. Samen met de NH90 bekijkt de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst hoe ze de twee personen van boord kunnen nemen. Dat blijkt moeilijker dan verwacht. De beste oplossing is om schip en bemanning samen naar Blankenberge te brengen. Dik drie uur later meren de zeilboot en zijn bemanning veilig af in de haven van Blankenberge.