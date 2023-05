"Zeewater te koud om te zwemmen!": kustreddingsdiensten waarschuwen

De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) waarschuwt voor de lage zeewatertemperaturen aan de vooravond van het verlengde pinksterweekend. "Momenteel is het water een kleine 15 graden Celsius, wat erg koud is om echt in te zwemmen", waarschuwt secretaris An Beun.

De kust verwacht voor het verlengde weekend van Pinksteren heel wat bezoekers, mede dankzij de goede weersvoorspellingen. In zes van de tien kustgemeenten is ook minstens één redderspost bemand.

Risico op koudeshock

Toch geeft IKWV badgasten een waarschuwing mee. "Het water heeft nog een lage temperatuur van rond de 14 à 15 graden Celsius. Wij raden doorgaans af om onder de 15 graden te gaan zwemmen, omdat er een risico is op een koudeshock", zegt Beun.

Wie toch een koude duik wil nemen in het zeewater, wordt aangeraden om niet te lang in het water te blijven en om snel ook weer op te warmen na de duik.

Zwemmen enkel in toegelaten zones

"Bovendien willen wij nog eens benadrukken dat het belangrijk is om te zwemmen in de bewaakte zones. In De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan dit weekend nog geen strandredders. In alle andere kustgemeenten is telkens minstens één redderspost bemand."

Vanaf 17 juni zal er in elke kustgemeente minstens één redderspost zijn geopend. Tegen het begin van de zomervakantie, vanaf 1 juli, zijn dan weer alle zones in alle kustgemeenten bewaakt.