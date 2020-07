Zeewierboerderij op windmolenpark Norther

Tussen de windturbines van Norther, het windmolenpark voor de Belgische kust, komt er een zeewierboerderij. En dat is een wereldprimeur. Een Belgisch-Nederlands consortium gaat er testen of grootschalige productie van zeewier (voor menselijke consumptie) mogelijk is. De eerste oogst is gepland...

Norther, het Belgische windmolenpark op de Noordzee, stapt mee in een uniek project om op grootschalige manier zeewier te telen. Het Belgisch-Nederlandse consortium “Wier & Wind” start er met een demonstratieproject voor grootschalige zeewierteelt binnen windparken. Dat is een wereldprimeur en een belangrijke stap naar de toekomst van meervoudige gebruikte productiegebieden (zogenaamde ‘multi-use’) met energie, natuur en voedsel op de Noordzee. Eind dit jaar wordt het zeewierteeltsysteem geïnstalleerd in het windpark en ingezaaid met jonge zeewiertjes. In mei 2021 kan er voor het eerst geoogst worden. Voor Norther past dit perfect in zijn strategie van duurzaamheid.

De afgelopen jaren zijn er weliswaar al heel wat kleine zeewiertelers gestart, maar die situeren zich voornamelijk in beschutte gebieden of soms vlakbij de kust. Op langere termijn zijn er echter te weinig geschikte plaatsen langs de Noordzeekust om op te kunnen schalen naar een sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een positieve klimaatimpact.

Windmolenparken op zee zijn dan een geschikt alternatief. Tussen de windturbines liggen namelijk heel wat grote, lege gebieden die aangewend kunnen worden voor duurzame voedselproductie, zoals zeewier. Zo wordt de anders ongebruikte ruimte optimaal ingezet.