Zeewijding in Zeebrugge

Zo’n zeezegening is een jaarlijkse traditie die aan de hele kust plaatsvindt. Maar de viering in Zeebrugge, met de grootste vissersgemeenschap van onze kust, is misschien nog de enige authentieke tussen Knokke-Heist en De Panne.Met de zeezegening wordt bescherming gevraagd van iedereen die het zeegat uitvaart. De vele namen die in de voet van het visserskruis staan gebeiteld herinneren aan de vissers van wie de familie geen kans kreeg om een laatste afscheid te nemen. Zoals Muriel Goegebeure en haar zoon Anthony Slabbinck. Kurt Slabbinck bleef vorig jaar augustus achter op zee bij de ramp met de Z-19 Sonja.

De plechtigheid staat in het teken van hoop. In de meeste kustplaatsten is de zeezegening een organisatie van de toeristische dienst en een zoveelste evenement op de vakantiekalender. Maar in Zeebrugge staat de vissersgemeenschap er op om het eigen karakter te bewaren. Alle vissersfamilies en de schooljeugd worden bij de zegening betrokken.

Van het huidige vissersvloot bestand heeft drie vierde Zeebrugge als thuishaven. Het Visserskruis is een uniek locatie voor de zeezegening. Maar als het plan voor een nieuwe zeesluis op de Visart site doorgaat zal het Visserskruis moeten plaatsmaken.