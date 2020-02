Zeg jij ook 'keppie' tegen je 'appeltaartje'?

Kepp(i)e, schatje en zoetje. Dat zijn in West-Vlaanderen de meest gebruikte koosnaampjes. Het is 14 februari vandaag, Valentijn dus en op de dag van de liefde worden lieve woordjes niet gespaard.

Wij gingen langs op de markt en in een hogeschool en hoorden er heel veel lieve dingen. Jong of oud, alleen of met twee, niemand moest erg diep nadenken over hoe ze het liefst worden aangesproken door hun geliefde.

De top-tien van West-Vlaamse koosnaampjes

Met stip op de eerste plaats: Kepp(i)e(tje)

2. Schat(je)

3. Zoet(je)

4. Lieveke (liefje)

5. Skeetje (scheetje)

6. Pietekootje

7. Poeptje

8. Sjoeke

9. Poezewoeftje

10. Gedeelde 10de plaats: Beestje/Wuvetje

Ook leuk, maar niet zo populair

Er werden ons ook een aantal opmerkelijke koosnaampjes doorgestuurd. Minder frequent in gebruik blijkbaar, maar kijk. Misschien kom je zo op een fijn idee:

Kalfje

Appeltaartje

Pierlewietje

Aptje.