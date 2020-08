Zaterdagnamiddag rukte de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst uit voor een zeilboot die water maakte voor Zeebrugge. In de romp was een raam gesneuveld waarlangs de golven binnen sloegen.

De redders evacueerden meteen de drie opvarenden, die in goede gezondheid verkeerden. Daarna dichtten ze het gat, waarna ze het water in de zeilboot konden wegpompen. Eenmaal de situatie stabiel was, werd de boot naar Blankenberge gesleept.

Op Facebook deelde de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst ook beelden van de reddingsactie.