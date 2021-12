Zeiljacht Jacques Brel voorlopig beschermd als varend erfgoed

De Askoy II, een imposant zeiljacht dat ooit eigendom was van zanger Jacques Brel, is voorlopig beschermd als varend erfgoed. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. De volgende stap is een definitieve bescherming.

Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kondigde in juni de plannen aan om de zeilboot te beschermen. Hij deed dat tijdens een bezoek aan het restauratieproject van het jacht in Zeebrugge.

De Askoy II was in de jaren zestig het grootste zeiljacht in het land. De boot is vooral bekend als "de boot van Jacques Brel". Hij kocht ze in 1974 van Hugo Van Kuyck. Brel leerde ermee zeilen, trok ermee naar de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië en verkocht het schip in 1976. In 1994 strandde het schip tijdens een storm op een strand in Nieuw-Zeeland. Daar lag het meer dan tien jaar te verkommeren. De broers Staf en Piet Wittevrongel uit Blankenberge lieten de boot eind 2007 opgraven en in 2008 overkomen naar België, waar ze een ambitieus restauratieproject startten.

In het besluit ter voorlopige bescherming van de Askoy II, dat dateert van midden november, wordt er onder meer gewezen op de historische waarde van het schip, "dat als vlaggenschip van de Belgische pleziervaart bekendstond". Het heeft ook een industrieel-archeologische waarde, omdat het herineert aan "de bloeiende jachtscheepsbouw in België in de tweede helft van de twintigste eeuw". En er is ten slotte ook een sociaal-culturele waarde: "Het schip vervult de rol van cultureel ambassadeur van Vlaanderen en België, zowel door zijn uniciteit als schip van oorlogsheld en toparchitect Hugo van Kuyck - als voor zijn rol in het late leven van zanglegende Jacques Brel", klinkt het.