Zeiljacht op drift in Nieuwpoort

In Nieuwpoort is om middernacht door het stormweer een zeiljacht losgeslagen.

De bemanning van de reddingsboot de ‘Brandaris’ moest uitvaren om een het op drift geslagen zeiljacht te slepen.

Het zeiljacht was losgeslagen in één van de jachthavens en werd door de felle rukwinden richting sluizencomplex gestuwd waar het ter hoogte van de doorgang onder de Langebrug vast kwam te zitten. De reddingsboot nam het jacht op sleeptouw en bracht het terug naar een aanlegsteiger.

Drukke nacht voor brandweer

Afgelopen nacht was er geen gevaar dat het water over de kaaimuur ging lopen. Het stond nog meer dan één meter onder de boordstenen. De brandweer van de kust en het hinterland had het vanaf 22 uur wel ontzettend druk met het opruimen van takken en weggewaaid straatmeubilair. Door de felle rukwinden was het ook zeer gevaarlijk op de weg.