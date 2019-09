In Nieuwpoort zijn 8 zeilbootjes vernield door een grasbrand. Ook een caravan en een container met zeilmateriaal zijn beschadigd. 10 bewoners van jachten in de buurt zijn ook kort geëvacueerd.

Het vuur breekt uit rond drie uur maandagmorgen. De grasband net naast de terreinen van zeilschool ‘De Spits’ slaat over door de droogte en 8 zeilbootjes in polyester vatten vuur, net als een container met zeilmateriaal en een caravan. In de buurt is ook een aanlegplaats voor jachten. Door de dichte rook moeten acht bewoners die op de jachten liggen te slapen even geëvacueerd worden. Er raakt niemand gewond.