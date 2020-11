Zeker 330.000 ongevallen in 2019

Belgische verzekeraars hebben vorig jaar 331.516 verkeersongevallen geregistreerd. Dat is een gemiddelde van 908 per dag. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van Assuralia. (Bron: Sudpresse)

De statistieken omvatten zowel ernstige ongevallen als kleinere aanrijdingen zonder lichamelijke schade. De gegevens van Assuralia onderschatten misschien een beetje de realiteit omdat sommige ongevallen in der minne worden geregeld, aldus woordvoerder Wauthier Robyns.

Verdere daling

Het totale aantal ongevallen is dalende sinds 2010, toen er 380.000 werden geregistreerd. Nochtans is het private wagenpark in België het voorbije decennium verder toegenomen, van 5,2 tot 5,8 miljoen voertuigen.

In 31 procent van de gevallen botste een voertuig tegen een stilstaand of geparkeerd voertuig. Een kwart van de ongevallen zijn kop-staartbotsingen en 19 procent werd veroorzaakt door een voertuig dat aan het manoeuvreren was.