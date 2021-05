Zeker zes jongeren bestraft bij politiecontrole na sluiting cafés in Kortrijk

De politie controleerde onder meer aan de Ijzerkaai, ter hoogte van de bar Budabeach. "Daar trekken na het sluiten van de cafés heel wat jongeren naartoe. Patsers komen er voorbijrijden om 'show te verkopen' voor het aanwezige publiek", klinkt het bij politiezone VLAS.

Uiteindelijk kon de politie verschillende bestuurders bestraffen. Één bestuurder kreeg een boete wegens onverantwoord rijbedrag. Ook werden twee rijbewijzen ingetrokken. Één bestuurder, die bovendien nog maar één maand zijn rijbewijs had, had te veel gedronken. Een andere bestuurder reed 80 kilometer per uur in de bebouwde kom en reed ook door een rood licht. Drie andere bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze niet handenvrij aan het bellen waren.