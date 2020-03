Zeldzaam zeedier Portugees Oorlogsschip spoelt aan

Er is een Portugees Oorlogsschip opgedoken aan onze kust. Voor alle duidelijkheid: dat is een zeedier, en het is hier zeer uitzonderlijk.

Een Portugees Oorlogsschip ziet eruit als een kwal maar het is een stuk gevaarlijker. Het gaat hier om een zeldzame vondst door een strandjutter die op het strand van Raversijde op zoek was naar met olie besmeurde zeevogels. Het Portugees Oorlogsschip is zeer uitzonderlijk in de Noordzee. Wellicht is dit exemplaar hier beland nadat het meedreef door het stormweer van de afgelopen dagen.

"Zaterdag ging ik een vogeltelling doen omdat er melding was van aangespoelde olievogels," zegt strandjutter Nathalie Colpaert. Zij vond het dier. "Daar lag een hoopje helemaal in het blauw met een hoopje zand. Ik dacht meteen aan een Portugees Oorlogsschip. Ik heb het meegenomen en thuis in een teiltje gezet."

Complex geheel

"Een Portugees Oorlogsschip is een complex geheel van poliepjes en bestaat uit een drijvende blaas en vlotter," zegt Nathalie. "Dat is een vliesje waar er lucht in zit, zodat ze kunnen drijven. Met heel lange tentakels die tot veertig meter lang kunnen worden."

In hetzelfde weekend doken er ook exemplaren van Portugese Oorlogsschepen op aan de Zuid-Engelse kust waargenomen. De laatste waarneming bij ons was in 1912 op het strand van Knokke-Heist.