Zeldzame Britse oorlogsbrug voorlopig beschermd

De brug is een van de zeldzame bewaarde tankbruggen die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn opgetrokken in de frontzone. Vandaag ligt de brug pal op de grens tussen Heuvelland en Ieper. Ze was in eerste instantie bedoeld als tankbrug en is door het Britse 2nd Army gebouwd als voorbereiding op het geallieerde bevrijdingsoffensief, dat op 28 september 1918 van start zou gaan.

Uit het dagboek van de 245th (Guernsey) Army Troops Company, de Britse genie-eenheid die deze brug optrok tussen 4 en 7 september 1918, blijkt dat de eenheid ononderbroken, in drie shiften, aan de brug werkte onder artilleriebeschietingen. Twee mannen zijn tijdens de bouw getroffen door een gasaanval.

Eens de regio bevrijd was, is door dezelfde genie-eenheid een tweede keer aan de brug gewerkt en zijn steunberen en borstweringen toegevoegd. In deze fase zijn inscripties nagelaten die verwijzen naar de bouwers. De brug is voor een groot deel opgetrokken met Britse geprefabriceerde betonstenen, en heeft hierdoor een belangrijke architecturale waarde. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.