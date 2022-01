Zeldzame bunker weer zichtbaar na rooien van bomen

In Lissewege is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in jaren weer helemaal zichtbaar doordat de bomen en struiken errond gerooid zijn.

In de streek stonden veel bunkers. De meeste zijn afgebroken of toch gedeeltelijk. Dit is de enige overgebleven bunker van dit type bunker in de streek in en rond Lissewege. Hij werd gebouwd in 1942, heeft muren van 2 meter dik van gewapend beton en is nog in goede staat. De bunker is erfgoed en mag niet afgebroken worden.

De nieuwe eigenaars van het domein hebben vorige week de bomen en struiken rond de bunker weggedaan waardoor dit gebouw voor het eerst terug helemaal zichtbaar wordt. Een beeld dat velen nooit eerder gezien hebben. Op de foto hieronder zie je dat er voor het rooien niets meer van de bunker te zien was.