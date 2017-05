Zeldzame dolfijn gespot voor onze kust

Dat meldt Natuurpunt. Dat dit soort dolfijn onze kust bezoekt, is erg bijzonder: sinds 1812 zijn er maar 12 waarnemingen van de soort in België. De gewone dolfijn is een slanke, opvallend getekende dolfijn met een lange snuit. Het zandloperpatroon op de flanken is erg typisch. Het gaat om spectaculaire zwemmers die meestal in groep voorkomen. Snel zwemmende groepen maken vaak acrobatische horizontale sprongen uit het water. Met de snuit vooruit schieten ze vervolgens weer onder water. De soort is zeer algemeen van de evenaar tot West-Schotland. Een studie van het Europese deel van de Atlantische Oceaan uit 2016 schat het aantal gewone dolfijnen in de onderzochte zone op minimaal 468.000 exemplaren.

Weinig waarnemingen

In het verleden werden maar een paar gewone dolfijnen aan onze kust waargenomen, onder meer in 1984 toen een exemplaar strandde in De Panne. In 1986 zwom een verzwakt dier de haven van Zeebrugge binnen met een kwikvergiftiging. En in februari 1996 spoelde een nog levende dolfijn aan in Knokke-Heist. Het dier overleed anderhalf jaar later in Harderwijk. Op 17 februari 2002 kon een exemplaar worden gefotografeerd vanaf het strand van Koksijde.

De enige waarneming van een groepje dateert van maart 1990, toen circa 10 gewone dolfijnen werden gemeld op ruime afstand voor de Belgische kust, 18 km ten noorden van de Noordhinder. Het gros van de waarnemingen gaat over solitaire dieren, maar vaak is dat een indicatie dat er iets mis is. Gewone dolfijnen zijn namelijk uitgesproken groepsdieren.