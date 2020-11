Zeldzame inktvis aangetroffen in Koksijde

Op het strand van Sint-Idesbald is vrijdag een kleine achtarm, een zeldzame inktvis, gevonden. Momenteel zit het dier in een aquarium in het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne, maar het zal binnenkort weer worden vrijgelaten....

Het is pas de vierde keer dat de soort in België wordt waargenomen

Op kracht komen

De kleine achtarm werd vrijdag gevonden ter hoogte van de Yachting Club in Sint-Idesbald. Het lag in een zwinnetje met te weinig water en werd naar het provinciaal bezoekerscentrum gebracht. Daar kan het volwassen dier uitrusten tot het opnieuw sterk genoeg is om vrijgelaten te worden.

Vierde waarneming

De kleine achtarm wordt ook wel 'kleine kraak' genoemd. Hij leeft vooral in de Middellandse Zee of langs de Europese kusten van de Atlantische Oceaan. Hij kan tot 50 centimeter groot worden en heeft een spanwijdte tot 70 centimeter.

Wellicht heeft het warme water het dier tot in Koksijde gebracht. Het is pas de vierde keer dat de soort in België wordt waargenomen na stranding. Vorige vondsten dateren uit 1934, 2015 en de meeste recente in 2019 in De Haan. Het is belangrijk dat de inktvis snel weer wordt vrijgelaten, wellicht volgende week, omdat het water kouder en het voedsel schaarser wordt.