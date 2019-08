Een wonder van de natuur, dat is het. Afgelopen nacht is in Beernem een 'ponyezel' geboren, dat is - zoals de naam het zegt - een kruising tussen een pony en een ezel. Het uitermate zeldzame diertje huppelt rond op het hof van de familie Bonamie.

Het diertje werd in de nacht van zaterdag op zondag geboren rond half vijf. De vader is een ezel, de moeder een pony, en na een dracht van meer dan 11 maanden is de kruising tussen beide het merkwaardige resultaat. De kans dat zo’n dracht en geboorte tot een goed einde komen, is nauwelijks 1%, zo blijkt.

Nog een ponyezel

Het is niet de eerste ponyezel die in onze provincie rondloopt. In 2015 werd 'Juultje' geboren in Lo-Reninge, eveneens een zeldzame mix tussen een pony en een ezel.