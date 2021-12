In Raversijde in Oostende is de uitzonderlijke Ross' meeuw gespot. Een week geleden was er ook al eentje ontdekt in Nieuwpoort .

Dat was toen voor het eerst in ons land. Of het om dezelfde meeuw gaat, is onduidelijk.

Deze meeuwensoort broedt normaal in hoogarctische gebieden in Noordoost-Siberië en is nog nooit eerder in ons land vastgesteld. De Ross’ meeuw is een natte droom van vogelspotters. De soort lijkt op een dwergmeeuw maar is iets groter, heeft langere, spitsere vleugels en een lange, wigvormige staart. Volwassen exemplaren hebben een scherp afgelijnd zwart halsbandje en de onderdelen hebben een dieproze tint.