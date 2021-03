Zeldzame Toppereend eet zijn buikje vol in de Leie

Het gaat om een mannelijke Toppereend, een eend die in het Hoge Noorden en Siberië op grote toendrameren broedt. "De Topper is een duikeend die vooral leeft van schelpdieren en kleine krab- en kreeftachtigen. Het mannetje lijkt erg goed op onze Kuifeend, maar dan zonder kuif en zwarte rug die in de plaats daarvan erg fijn zwart-wit gestreept is", zegt Emmanuel Desmet van de vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. De reden waarom hij hier zo lang verblijft is de rijkdom aan voedsel die op de bodem van de Leie te vinden is. Zoals driehoeksmosselen en jonge Chinese wolhandkrabben.