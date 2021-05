Zeldzame velduil te zien in vallei Bornebeek

Dat is een zeldzame waarneming in Vlaanderen. Deze roofvogel is immers bedreigd en komt slechts op een aantal plaatsen voor. Het was een alerte buurtbewoner die de velduil als eerste opmerkte tussen een groep meeuwen. Zijn waarneming lokte al snel enkele ervaren vogelspotters.

De velduil leeft in open -bij voorkeur natte- gebieden waar hij jaagt op muizen en kleine vogels. Dat deze uil al verschillende dagen aanwezig is in de vallei van de Bornebeek wijst dan ook op de grote natuurwaarde van deze omgeving.

Zesling

"Maar het leefgebied van deze zeldzame vogel staat hier echter onder druk," zegt het Burgerplatfom 'H-eerlijk Beernem en Oostkamp'. "Luminus plant immers de bouw van 6 windmolens, de Zesling, pal op deze locatie. De vergunningsprocedure is op dit moment lopende. Het Burgerplatform ‘H-eerlijk Beernem en Oostkamp’ ziet niet hoe windturbines in dit gebied te rijmen vallen met de unieke en kwetsbare waarde van dit landschap. De aanwezigheid van de zeldzame velduil wijst er nog maar eens op dat het gebied met z’n beekvalleien, dreven, bosje, natte graslanden en poelen een grote waarde hebben en dus ook beschermd dienen te worden."