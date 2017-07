Zeldzame wenkbrauwalbatros gespot voor onze kust

De vogel vloog op circa 16 km voor de kust van Zeebrugge, binnen de Belgische territoriale wateren. "Als de waarneming wordt aanvaard door het Belgian Rare Birds Committee, wordt dit de eerste waarneming van de soort voor België", zegt Natuurpunt. Het gebeurt maar zelden dat een wenkbrauwalbatros op het noordelijk halfrond wordt waargenomen.

Helgoland

De soort broedt namelijk op de sub-antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden en in Chili. Enkele jaren geleden dook een volwassen exemplaar op in een kolonie Jan-van-Genten op Helgoland, een Duits eiland in de Noordzee. De albatros keerde de jaren daarop terug naar dezelfde kolonie en vermoedelijk gaat het om dezelfde vogel.

Visafval

Soortgenoten zal de albatros hier niet vinden, maar overleven kan wel. Wenkbrauwalbatrossen voeden zich onder andere met vis en kwallen. Ze volgen ook vissersboten waarop visafval overboord wordt geworpen. De vogel wordt als bedreigde diersoort beschouwd, vooral omwille van de langelijnvisserij. Met een vleugelspanwijdte tot maximaal 2,5 meter en een lichaamsgewicht tot 4,6 kg, is de wenkbrauwalbatros een behoorlijk indrukwekkende zeevogel, die tot meer dan 70 jaar oud kan worden. De soort dankt haar naam aan een fijn zwart streepje boven het oog.