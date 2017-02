Zeldzame winterakonieten kleuren het vroege voorjaar

De natuur komt hoe dan ook weer tot leven. Hier en daar priemen zelfs al wat voorjaarsbloeiers doorheen het aardoppervlak. Maar in het charmante dorp Stuivenkenskerke bij Diksmuide is op een exclusief plekje bij de Viconiahoeve al een waar bloementapijt te zien. Het gaat om de winterakoniet en die is bij ons zeldzaam. Mogelijk brachten de monniken het bloempje in de middeleeuwen mee.

Snel weer weg

De winterakoniet is een lichtminnende plant die in het voorjaar moet groeien als er nog geen bladeren aan de bomen zijn. Het plantje komt in de ondergroei van het bos voor. "Het is van de familie van de boterbloem", weet natuurliefhebber Michel Maeckelbergh. "Ze heeft ook de kleur van de boterbloem". Als de temperatuur boven de 10 graden klimt, houdt de winterakoniet het voor bekeken. Tegen half maart is het bloemetje weg.