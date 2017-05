Zero Hour herdenkt Mijnenslag in Wijtschate en Mesen

In Kemmel is "Zero Hour" voorgesteld, de herdenking van de grote Mijnenslag van Wijtschate-Mesen begin juni 1917.

Dit zal herdacht worden met plechtigheden, concerten, tentoonstellingen en toeristische rondleidingen. "Van de zomer van 1914 tot de herfst van 1918 werd een van de grootste conflicten uit de geschiedenis van de mensheid gevochten. ‘Flanders Fields’ is wereldwijd een synoniem geworden voor ongekend menselijk lijden en materiële vernieling", zegt Minister-President Geert Bourgeois. "Tot vandaag vinden we daarvan getuigen in ons landschap en ons onroerend erfgoed. Deze littekens vormen een blijvende herinnering aan de oorlogsgruwel. Een eeuw later willen we met het programma ‘Zero Hour’ de slachtoffers van de Mijnenslag herdenken en een permanente oproep voor vrede doen”

Britten verrassen Duitsers

De Mijnenslag begon op 7 juni en eindigde op 14 juni 1917. De Britten wilden met een groot offensief het front doorbreken om de havens van Oostende en Zeebrugge te veroveren. Dat deden ze door Duitse stellingen via ondergrondse tunnels te benaderen en te ondermijnen. In de ochtend van 7 juni 1917 om 4.10 uur plaatselijke tijd (Zero Hour) ontploffen bijna gelijktijdig 19 van de 24 dieptemijnen, tussen Hill 60 en Ploegsteert. Het was tot dan toe het grootste Britse militaire succes uit de oorlog.

Om de Mijnenslag op een passende manier te herdenken, slaan de Stad Mesen en de Gemeente Heuvelland de handen in elkaar. Naast tal van plechtigheden op 7 juni zijn er een drietal tentoonstellingen en is er een internationaal concert op zaterdag 10 juni. Onder de naam Zero Hour komen artiesten uit de deelnemende landen samen met een aantal grote Vlaamse namen naar de Westhoek.