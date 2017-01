Op de E17 autosnelweg in Deerlijk is vanmorgen rond halfzeven een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 6 gewonden.

Het ongeval gebeurde nadat beide voertuigen in nog onduidelijke omstandigheden met elkaar in botsing kwamen en aan het tollen gingen. Eén van beide voertuigen kwam daarbij tot stilstand tegen de betonnen middenberm, de andere wagen, een Peugeot Partner bestelwagen, kwam tot stilstand midden de snelweg. Zesgewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was in de richting van Kortrijk slechts stapvoets verkeer mogelijk ter hoogte van het ongeval.