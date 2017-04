Zes grote West-Vlaamse stations beschikken niet over ideale perronhoogte

Zes West-Vlaamse stations, die meer dan 1.000 opstappende reizigers per werkdag hebben, beschikken momenteel nog niet over ideale perronhoogtes van 76 cm.

Het gaat om de stations van Kortrijk, Waregem, Torhout, Izegem, Ieper en Tielt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Momenteel is er alleen voor het stations van Kortrijk, waar renovatiewerken aan de gang zijn, beterschap in zicht. Maar op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan de nieuwe meerjareninvesteringsplannen. Hopelijk zijn daarin ook verhogingen van perrons in enkele andere stations voorzien.

“Jo Cornu, de gewezen CEO van de NMBS, legde reeds meermaals de nadruk op het belang van de perronhoogtes. Perrons van 76 cm garanderen een vlotte toegankelijkheid van de treinen en zorgen bijgevolg voor een tijdswinst bij het in- en uitstappen. Maar op het spoorwegnet zijn er ook veel perrons met een hoogte van 55 of zelfs 28 cm”, legt Lahaye-Battheu uit. “Eén van de prioriteiten inzake investeringen voor de komende jaren moet dan ook zijn om de perrons met een hoogte van 28 cm stelselmatig te verhogen tot 55 of bij voorkeur 76 cm.”

Het spoornet telt in totaal 135 stations en 417 onbewaakte stopplaatsen. Binnen dat net beschikken 74 stations en 236 stopplaatsen volledig of gedeeltelijk over lage perrons (28 cm), dat is ruim de helft!

Daarvan zijn er 54 stations en 4 stopplaatsen met meer dan 1000 opstappende reizigers op een werkdag.