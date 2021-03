Zes jaar cel voor ex-sportief directeur KSV Roeselare

De twintiger, die vorige zomer nog even sportief directeur was bij het intussen failliete KSV Roeselare, had jonge voetballers benaderd en hen een contract bij topclubs beloofd in ruil voor seksuele gunsten. Er is sprake van een vijftiental slachtoffers.

Voor Jolan F. sportief directeur werd bij KSV Roeselare, was hij trainer bij verschillende voetbalclubs geweest. Een functie waarvan hij danig misbruik had gemaakt. Hij benaderde verschillende spelers met de belofte dat hij hun voetbaldromen kon waarmaken door hen een profcontract te bezorgen. Maar daar moest wel iets tegenover staan.

Seksuele lusten

In juni 2020 volgde de eerste klacht tegen Jolan F. Na uitlezing van zijn gsm en laptop kwamen nog meer slachtoffers in beeld, want hij benaderde hen het liefst via sociale media. Naast profcontracten bood hij jongens ook een Playstation, gsm of geld aan in ruil voor een kus, of aanrakingen.

Jolan F. stond terecht voor aanranding, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming, cyberlokking en belaging. Er was in het strafdossier sprake van zeventien slachtoffers tussen 13 en 18 jaar. Het openbaar ministerie had zestien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

De rechtbank sprak hem woensdag voor één tenlastelegging vrij en vond alle anderen bewezen. "De feiten zijn totaal verwerpelijk. Met grootspraak over zijn eigen positie in de voetbalwereld en met beloftes over een carrière in het profvoetbal kreeg hij kwetsbare jongeren in zijn greep. Hij bevredigde zijn seksuele lusten en stond niet stil bij de emotionele impact op zijn slachtoffers."

