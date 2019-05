Zes jaar cel voor gefilmde verkrachting van jong meisje

Damien C. filmde zelfs hoe hij zich als babysitter vergreep aan een meisje van bijna zes jaar oud. Het openbaar ministerie had tien jaar cel geëist.

Op 17 juni 2018 trokken de ouders van het slachtoffer naar de politie. Het meisje had immers verteld dat Damien C. haar tijdens het babysitten een tongzoen had gegeven. Voor de ogen van zijn achternichtje haalde hij ook zijn geslachtsdeel boven. Diezelfde dag werden tijdens een huiszoeking de laptop en de gsm van de beklaagde in beslag genomen.

Op de bewuste laptop ontdekten de speurders een mapje met kinderpornografische beelden. Bovendien stonden op zijn smartphone filmpjes van meerdere seksuele handelingen op zijn slachtoffer. Op de beelden was zelfs te zien hoe hij het meisje probeerde te penetreren. Daarnaast bleek dat C. zich meermaals schuldig maakte aan voyeurisme. Zo filmde hij in Charleroi een schaars gekleed meisje door het sleutelgat. Vanuit zijn studio maakte hij ook afbeeldingen van minderjarigen in bikinitopjes en van zijn overbuurvrouw in lingerie. Ten slotte moest hij zich verantwoorden voor aanzetten tot ontucht, omdat hij expliciete filmpjes en foto's toonde aan zijn negenjarige achterneefje.

Tijdens het onderzoek gaf de beklaagde toe dat hij een verkrachter is. "Op het moment zelf heb ik er plezier aan beleefd", klonk het. Naar eigen zeggen besefte C. al langer dat hij hulp nodig had. De verdediging vroeg om rekening te houden met die problematiek en met zijn blanco strafblad. Daarom werd een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar voorgesteld. De rechtbank veroordeelde Damien C. uiteindelijk tot zes jaar effectieve gevangenisstraf. De Oostendenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal 7.500 euro schadevergoeding betalen.